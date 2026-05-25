Медіаексперт і політичний консультант Олексій Ковжун в ефірі 24 Каналу пояснив, що в цьому і ховається головний страх російського суспільства. За його словами, людей там лякає не стільки постать самого Путіна, скільки те, що починається після нього.

Путін для росіян став частиною самої Росії

Російська пропаганда роками приміряла Путіну різні історичні образи – від Сталіна до царських фігур. Були й показові ролі "вождя", і вся ця вистава з польотами, зануреннями та постановочним героїзмом. Проте, як зазначив Ковжун, тепер йому вже не треба нічого доводити через новий образ, бо для великої частини росіян він і так став звичним станом держави.

Медіаексперт розповів, що найбільше лякає росіян: дивіться відео

Його там давно не сприймають як політика, якого можна уявити поза владою. Цілі покоління не пам'ятають нікого, крім нього, тому Путін для них уже не роль і не маска, а постійна величина, без якої вони не уявляють, як влаштована країна.

Росіянам не продаси Путіна як Сталіна. Є цілі покоління, які нікого, крім Путіна, не пам'ятають. Це для них константа,

– зазначив Ковжун.

Звідси й виникає дивна конструкція, де Путін нібито всесильний, але водночас йому постійно "не доповіли" або "набрехали бояри". Тут важливо вже не те, ким саме його показують по телевізору, а те, що він просто є, і на цьому тримається відчуття звичного порядку.

Вони просто живуть у Путіні. І висловлювання "є Путін – є Росія, немає Путіна – немає Росії" наповнюється змістом,

– наголосив медіаексперт.

Для значної частини російського суспільства він уже злився не лише з владою, а й із самим відчуттям стабільності. Через це розмова про майбутнє без Путіна для них звучить не як політична зміна, а як злам усього звичного світу.

Росіян лякає майбутнє без Путіна

Найбільша тривога для багатьох росіян пов'язана не з самим Путіним, а з тим, що буде після нього. Звичний порядок для них тримається на простій і зрозумілій схемі: сьогодні є Путін, працює телевізор, працює завод, життя рухається по колу і не вимагає жодних рішень про майбутнє.

До слова! The Guardian пише, що в російських елітах помітно зростає розчарування війною і самим Путіним, а в країні дедалі сильніше відчуваються втома, інфляція, податки, відключення мобільного інтернету і загальне невдоволення життям. Водночас швидкого перевороту там не очікують, а реальна загроза для Путіна може виникнути лише всередині його оточення, а не через масові протести.

Ковжун пояснив, що ця звичка до передбачуваності для них важливіша за будь-які розмови про розвиток чи зміни. Росіянин не питає, якою має бути держава далі, бо для нього держава вже зрослася з однією фігурою, а все інше виглядає як темрява, у якій немає жодних правил.

Не буде Путіна – цього не буде. Буде щось інше, а цього не буде. І це лячно для них, бо люди не хочуть змін,

– зазначив Ковжун.

Він звернув увагу, що в демократичних країнах перехід влади не сприймається як катастрофа, бо люди розуміють сам механізм зміни уряду.

Коли в Британії змінюється уряд, один прем'єр ручкається з королем і виходить, а другий під'їжджає і теж здоровкається. І всі знають, що буде далі. Що буде, коли помре Путін, ніхто не знає,

– зазначив Ковжун.

Навіть сама думка про смерть Путіна чи зникнення його з системи одразу запускає страх перед хаосом.

Це їх лякає, бо це невизначеність, це тотальний хаос і це темрява,

– наголосив медіаексперт.

Через це російське суспільство тримається не лише за владу, а й за знайомий ритм життя, у якому все давно розкладене по місцях. Майбутнє без Путіна для них виглядає не як шанс щось змінити, а як провалля, де ніхто не знає, що буде далі.

Що відомо про послаблення позицій Путіна?

Гліб Остапенко зазначив, що Росія поступово втрачає сильну переговорну позицію, а часу на досягнення бодай якогось "переможного" результату в неї лишається дедалі менше. Водночас масований удар по Україні 24 травня показав, що Кремль не готується до тривалого перемир'я і далі робить ставку на війну.

The Telegraph зазначає, що затяжна війна дедалі сильніше б'є по самій Росії: економіка все більше працює на воєнні потреби, у країні зростає дефіцит людей для армії та ринку праці, а влада посилює контроль над інформаційним простором. Попри доходи від енергоресурсів і жорстке придушення опозиції, російська політична система проходить один із найважчих періодів за останні десятиліття.

На цьому тлі дедалі помітнішими стають і публічні ознаки слабкості самого Путіна. Після того, як він не зміг тричі вигукнути "ура", пропагандистські медіа почали прибирати це відео, а раніше в мережі вже з'являлися записи з його кашлем, запинками, невдалими дублями і дивною поведінкою під час виступів.