Путин заговорил о циничном "эксперименте" с ударом "Орешником" по Киеву

Многие эксперты на Западе говорят о том, что такие ракеты, как "Орешник", легко можно сбить. Чтобы это проверить Путин предложил провести циничный "эксперемент" с ударом по Киеву.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Путина во время прямой линии. Он продолжает утверждать, что российский "Орешник" якобы невозможно сбить.

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Какой эксперимент предложил Путин

Во время прямой линии Путину заявили, что эксперты на Западе считают, что "Орешник" можно легко сбить, ведь это усовершенствованное советское оружие.

Если они так считают, то проведем технологический эксперимент. Они определят объект в Киеве. Расположат там свои силы, технику и системы ПВО. И пусть попробуют сбить "Орешник". Проведем такой эксперимент и посмотрим, что получится,

– цинично предложил Путин.

Таким образом, глава Кремля продолжает утверждать, что в мире якобы нет ПВО, которая была бы способна сбить "Орешник".

Напомним, что 11 декабря в Пентагоне сообщали о возможности повторного удара "Орешником" по Украине. Впрочем, в ведомстве не назвали точной даты.