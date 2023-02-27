Россиян пугают 2 вещами: Фейгин предположил, зачем Путин заговорил о развале страны

Путин заговорил о развале страны. Таким образом он пытается испугать россиян и будто побуждать их идти воевать за Россию.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Разговоры Путина о развале России являются пугачками и манипуляциями.

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Оправдание продолжительной войны

Фейгин отметил, что Путин заговорил о развале России для оправдания, это продолжение его речи перед федеральным собранием, которое он зачитал 21 февраля. Это попытка оправдаться тем, что война длится долго и не для того, чтобы захватить Украину, а спасти Россию.

Мы можем воевать вечно за то, чтобы Россия не исчезла, чтобы она не распалась на московитов, уральцев, кого-то еще, инопланетян. Это все оправдание, потому что Запад четко заявил, и сам Байден, и все, что никто не намерен захватывать Россию, никто не собирается заниматься Россией,

– заметил российский правозащитник.

Он добавил, что если она развалится, то это дело рук самой власти российской, и больше никого. Никакой внешней экспансии, которая привела бы к этому развалу, не будет. А то, что там идут внутриполитические процессы, как следствие поражения в Украине, это итог войны, которую сама власть захотела воплотить в Украине.

Фейгин предположил, зачем Путин заговорил о развале страны: смотрите видео

Россиян пугают 2 вещами

По словам российского правозащитника, не нужно было врываться в Украину, и как минимум 10 – 15 лет Россия хлопот не знала бы. Слова Путина – это пропагандистско-риторический прием. Россиян пугают 2 вещами:

войной;

развалом.

"И то, и другое, в принципе, имеет место. Большая масштабная война в Восточной Европе, в Украине, продолжается. Погибают десятки даже сотни тысяч людей. Проблемы же связаные с развалом – это процессы, которые являются результатом поражения. Итак, посмотрим, как будет развиваться ситуация», – подчеркнул Фейгин.

Как он отметил, в этом заявлении больше оправданий, но есть и капелька правды. То есть Путин понимает, к чему приведет окончательное поражение, почему проиграть нельзя, поэтому "все кладите свои жизни, чтобы не допустить худшего, чем мы уже имеем".

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