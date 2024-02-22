Путин одержал виртуальную победу на Херсонщине и готов хвастаться

История с "освобождением" Крынок становится еще более фееричной, чем можно было себе представить, даже хорошо зная российскую пропаганду и желание генералов выслужиться перед Путиным.

Как россияне "захватили" Крынки

Оккупация Авдеевки и вытеснение украинских подразделений с плацдарма в Крынках – это основные цели оккупантов до выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием. С Авдеевкой справились, а вот с Крынками все никак не получалось.

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Несмотря на то, что Михаил Теплинский имел в своем распоряжении тяжелый ресурс группировки войск "Днепр", он так и не смог выдавить подразделения Сил обороны Украины с Крынок, хотя даже продолжал получать подкрепление, особенно боевые бронированные машины.

На днях действительно штурмы подразделений 810 ОБр морской пехоты и 328 десантно-штурмового полка 104-й десантно-штурмовой дивизии интенсифицировались, но без существенного результата. И вот внезапно Путин при встрече с Сергеем Шойгу заявляет о контроле в Крынках, что героический оленевод ничтожно подтвердил.

Далее на российских площадках понеслось не менее героическое видео, как два морпеха устанавливают российские тряпки в Крынках. Правда, это видео имело продолжение о том, как морпехи убегают от места "героического прорыва", негативно закрепившись на позиции.

Похоже, проблему с Крынками надумали решить виртуально, чтобы бледный дед был доволен. В одном кармане Авдеевка, в другом – Крынки. Можно смело выступать перед федеральным собранием и идти на выборы как непобедимый Цезарь.

Заметьте Бояться мобилизации – естественно, ненормально кое-что иное

Вот только нюанс в том, что в боях за Авдеевку было уничтожено россиян и российской техники больше, чем за период наступления оккупантов на Киев! А что до Крынок – то вообще виртуальная победа.

Мы очень много говорим о Крынках, как наиболее упоминаемый в информационном пространстве плацдарм на левом берегу Херсонской области, но он там не единственный. Говорится даже не о виртуализации решения проблемы, а о сокрытии факта ее расширения.

Диктатор начинает жить не просто иллюзиями, а в самой иллюзии. В общем – это неплохо.