Путин заявил австрийскому канцлеру, что "было бы лучше, если бы война скорее закончилась"

Во время визита в Россию австрийский канцлер Нехаммер встретился с Путиным. В ходе их разговора президент России заявил, что "было бы лучше, если бы война скорее закончилась".

Пока неизвестно, что именно этой фразой хотел донести Путин. Сам Нехаммер отметил, что содержание этих слов было двусмысленным.

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Российские войска продолжают мобилизовываться

По словам канцлера, путинская реплика могла сигнализировать о том, что глава государства-агрессора готов к мирным переговорам. В то же время это может быть свидетельством того, что он готовит жестокое нападение на Донбасс.

Нехаммер отметил, что Россия действует по самому циничному сценарию, отрицая свои зверства и игнорируя санкции Европы. Однако не стоит недооценивать Путина, ведущего войну на Донбассе с 2014 года.

У нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно… Вот почему я считаю, что так важно постоянно сталкивать его с фактами войны,

– заявил канцлер после 75-минутной встречи с Путиным.

Кроме того, австрийский канцлер подчеркнул, что российские силы мобилизуются для крупномасштабного наступления на Донбасс.

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