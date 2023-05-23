Путину приволокли карту 17 века: он пришел к выводу, что "Украины до СССР не существовало"

23 мая 2023, 20:57
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Бункерный диктатор (вероятнее всего, его двойник) снова выдал порцию циничных заявлений об Украине и ее истории. Владимир Путин заявил, что СССР создал Украину.

Об этом пишут российские СМИ. К диктатору пришел председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который достал из архивов карту 17 века и пришел удовлетворять Путина, передает 24 Канал.

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Что сказал бункерный дед

На обнародованном видео Зорькин хвастается, что на карте 17 века нет Украины. После таких слов Путин заметно оживился и обрадовался. Кремлевского диктатора явно радует то, что украинцев как нации когда-то не существовало (в конце концов, как и россиян).

Хорошо, что Зорькин не откопал карту 5 века, потому что тогда уже существовал Киев, а на месте Москвы еще лягушки квакали. Путин, вероятно, не пережил бы такую правду.

Цинические заявления Путина по Украине: смотрите видео

Более того, российский президент решил показать свою "эрудицию", заявив "всем известный факт", что украинцы якобы сами попросились в Московское царство.

А уже после Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования. А советские власти создали советскую Украину. Это же хорошо известно,
– выдал Путин.

Крым и малая родина Путина на карте – тоже не русские

Стоит добавить, что на этой карте не только "нет Украины", но и Крым не обозначен как часть России. В 17 веке там было Крымское ханство, которое в союзе с Османской империей воевало с Россией.

Более того, малая родина Путина – Петербург – на карте вообще обозначена как Ингрия и принадлежит Швеции.

Отметим, что у Путина явные проблемы со зрением, ведь Украина на карте обозначена как "Украина, земля казаков" (Ukraine pays des cosaques) и входит в состав Речи Посполитой.

Карта, которую рассматривал Путин / Фото росСМИ

Интересно, как бункерный отреагирует на карты Северной Америки того же периода? К слову, на них еще нет США, а ведь это такая радость для российского президента.

Маразматические заявления Путина: главное

  • Во время церемонии вручения "государственных наград" кремлевским муртадам за "достижения" в разных сферах российский диктатор не смог обойти тему так называемой "СВО" и то, как "9 лет бомбили Донбасс".
  • В своем выступлении Путин начал говорить о проведении "спецоперации" и в очередной раз издал маразматическое заявление, что Россия вроде бы не начинала войну. Повторил он и тезис о том, как будто бы в течение 9 лет "Донбасс отбивает нападение врагов".
  • Российский диктатор также врал об "исторических народах", оказавшихся за пределами России. Российские военные, по его маразматическому мнению, "защищают" россиян.
  • "9 лет противник ведет войну против нашего народа. Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью "СВО" пытается прекратить эту войну против нашего народа, который из-за исторической несправедливости оказался за пределами нашей Родины", – цинично издал Путин.

Автор: Анна Романюк