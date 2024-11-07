Путин заявил, что готов к контактам с Трампом, и не исключил, что сам его наберет

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов связаться с Дональдом Трампом, который уже во второй раз займет пост президента США.

Он не возразил, что сам позвонит ему. Об этом Путин заявил на пресс-конференции после заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин готов к разговору с Трампом

Владимир Путин впервые высказался по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он поздравил республиканца с успехом и тем, что тот совсем скоро занимает главную должность в Соединенных Штатах.

Беседуя с пропагандистами о Трампе, российский диктатор заявил, что якобы был поражен поведением новоизбранного американского лидера во время покушений на него, и назвал его "отважным человеком". В то же время Путин, отвечая на вопрос, заявил, что якобы готов разговаривать с Трампом.

Я не считаю зазорным и со своей стороны позвонить ему, просто не делаю этого, поскольку лидеры западных государств сначала каждую неделю мне звонили по телефону, а потом перестали. Не хотят и не нужно. Ничего, мы живы, здоровы, развиваемся и идем впереди,

– объясняет он.

Также российский диктатор заверил, что якобы готов к "возобновлению контактов" с западными лидерами и будто бы всегда были открыты к диалогу.

Трамп и Путин могли говорить раньше