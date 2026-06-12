12 июня, 17:06
Путин заявил, что на фронте Россия сосредоточила более 700 тысяч солдат
Владимир Путин заявил, что на фронте якобы находятся более 700 тысяч российских солдат. Более того, местные власти будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации своих ветеранов.
Об этом 12 июня российский диктатор заявил на встрече с участниками так называемой «СВО».
Что сказал Путин о своих оккупантах?
Путин говорит,, что российским ветеранам недостаточно предлагать работу в военкоматах. Ведь,, мол,,, в вражеском Минобороны есть много других направлений.