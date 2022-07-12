путин сумасшедший, но не в вопросе своего зада, – Пионтковский о заявлении "мы еще не начинали"
Российский диктатор путин заявил, что они "всерьез пока ничего не начинали". Такие фразы раздаются на фоне того, когда его войска воюют в Украине в полную силу.
Чего бояться таких заявлений, когда и так каждый день погибают люди. Чем еще можно угрожать, когда обстреливают мирные кварталы. Так, 24 канала прокомментировал заявление путина российский публицист Андрей Пионтковский.
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"Ядерную бомбу применит? Это же бессмысленно с военной точки зрения. Это было бы ужасное преступление", – отметил эксперт.
По его мнению, после этого не только путин, а вся россия стала бы изгоем человечества на десятилетия. Однако ход войны это бы не изменило, ведь украинцев не остановить.
При этом публицист отметил, что российский диктатор, конечно, хочет уничтожить Украину, но у него дилемма – запутался в целях войны.
Есть такая пословица "сумасшедший, но мыла не ест". Вот он (путин – 24 канал) сумасшедший во многих вопросах – в ненависти к Западу, Украине. Однако в одном вопросе "мыла не ест". Это вопрос в безопасности собственного зада. Это даже выше в рейтинге, чем ненависть к Украине,
– сообщил Андрей Пионтковский.
"Он уже понял, что этот план взятия Киева и уничтожение украинского государства – невозможно реализовать. А это значит, что он проиграл? Диктатор, потерпевший военное поражение, в россии очень плохо заканчивает", – добавил российский публицист.
Смотрите полное интервью с Андреем Пионтковским:
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