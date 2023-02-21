Путин заявил, что Россия готова испытывать ядерное оружие

Россия продолжает угрожать миру применить ядерное оружие. Диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессорка готова возобновить испытания ядерки.

Об этом кремлевский диктатор сообщил во время своего обращения к федеральному собранию 21 февраля, информирует 24 Канал. Также Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

К теме Кашлял и цитировал Третий рейх: главные тезисы выступления Путина перед федеральным собранием

Снова запугивание ядеркой

Так, Путин намекнул на использование ядерного оружия. Глава Кремля заявил, что минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Если США проведут испытание ядерного оружия, мы проведем. Минобороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США,

– сказал диктатор.

Обращение Путина 21 февраля: о чем говорил диктатор