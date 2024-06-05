"Мы только защищались": Путин пригрозил ударами по странам Запада из-за помощи Украине

Сегодня, 5 июня, в российском Петербурге состоялся форум с участием российского диктатора Владимира Путина. Там кремлевский глава в очередной раз наговорил бред относительно коварной войны, которую он решил развязать против нашего государства.

Об этом сообщают российские СМИ. Так, глава страны-агрессора снова прибегнул к изменению понятий и согласно всем пропагандистским нарративам, начал говорить об "угрозе" со стороны Украины, передает 24 Канал.

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Путин снова наговорил бреда

Кремлевский глава на встрече с журналистами мировых информационных агентств решил рассказать свои байки о войне в Украине, согласно лучшим традициям российской пропаганды.

Особое внимание диктатор цинично уделил Революции достоинства так, будто это каким-то образом касалось России.

Все считают, что Россия начала войну в Украине, но никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны,

– заявил Путин.

Однако на этом бред со стороны главы Кремля не закончился, поскольку диктатор решил спуститься до абсурда. По его словам Россия "не напала, а защищалась", хотя так и не понятно – от кого и для чего.

Не обошлось и без лжи по мобилизации и военного положения в нашем государстве. Диктатор бессмысленно заявил о существовании требования поставить на учет 17-летних в Украине и снизить призывной возраст до 18 лет, что якобы стало идеей Соединенных Штатов.

Куда же без угроз Запада

Как выяснилось, для Владимира Путина стало настоящим "морально-этическим шоком" возникновение немецких танков на территории нашего государства. Поэтому, как всегда, он намекнул, что удары западным оружием по территории России в Кремле воспринимают, как "прямую войну" против страны-агрессора.

Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионах мира, откуда состоятся удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие в Украину,

– говорит российский хозяин.

Подобная позиция стран Запада, в частности и Соединенных Штатов, настолько напугала российского диктатора, что он в очередной раз повторил свои громкие речи о том, что "Москва будет реагировать" на такое разрешение.

Напомним, что еще недавно Владимир Путин в истерике заявил, что украинские удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну.