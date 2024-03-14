Ядерные угрозы Путина: как комментируют ситуацию в Белом доме
Источник:"Европейская правда"
Глава Кремля Путин недавно заявил о готовности России к ядерной войне. В Белом доме отреагировали на высказывания российского президента.
Ранее, Владимир Путин дал очередное интервью кремлевскому пропагандистскому рупору Дмитрию Киселеву. В нем он и решил заговорить о готовности России к ядерной войне.
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Как реагируют в Белом доме
Белый дом подтвердил, что не видит готовности России применить ядерное оружие. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, в США не видят никаких причин для корректировки своей ядерной позиции.
А также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине,
– подчеркнула Жан-Пьер.
Ее также спросили, доложили ли главе Белого дома о последних ядерных угрозах Путина.
Поэтому, Карин Жан-Пьер добавила, что президент США Джо Байден проинформирован о комментариях главы Кремля.
Что известно о заявлении Путина
- Российский диктатор в интервью российским пропагандистам предупредил, что Россия готова к ядерной войне. Причем как с военной, так и технической точки зрения.
- Кроме этого, он заявил, что ядерная триада страны-агрессора современнее, чем триады других государств. Также отметил, что ядерные силы развивают Соединенные Штаты, однако, по его словам, это не означает, что Вашингтон готов развязать ядерную войну уже завтра.
- Путин заявил, что если ядерные испытания проведут США, то то же самое может сделать и Россия.
- В то же время президент России отметил, что страна-агрессор готова применить ядерное оружие. Впрочем, уверяет он, это сделают в случае, если говорится об угрозе существования его государства.