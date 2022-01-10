Путин заявил о "майданных технологиях" в Казахстане и назвал события агрессией

Владимир Путин заявил, что в Казахстане применили так называемые "майданные технологии". Глава Кремля убежден, что протесты якобы вспыхнули не из-за роста цены на газ.

Соответствующее заявление Владимир Путин сделал во время онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Он состоялся 10 января.

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Путин заявил, что событиям в Казахстане "присущие майданным технологиям элементы"

По мнению главы Кремля причины событий в Казахстане вызваны отнюдь не стихийными протестами из-за повышения цен на топливо.

Владимир Путин заявил об "угрозе казахстанской государственности", что, по его мнению:

"вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы;

те люди, которые выступали (касательно) ситуации на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а в тех, кто взял в руки оружие, нападали на государство, это совсем другие люди, и у них другие цели".

При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержкой протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков,

– заявил Путин.

Президент России также отметил, что якобы они "прошли подготовку в лагерях террористов за рубежом".

Кроме того, глава Кремля согласился с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, что их "нападение" на Казахстан – это якобы "нападение на страну". Владимир Путин заявил, что речь идет об "акте агрессии".

Коротко о протестах в Казахстане

Протесты возникли 2 января из-за роста цен на газ. Впоследствии люди выдвинули другие требования, связанные с властями страны и уровнем жизни. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

5 января глава Казахстана попросил членов Организации Договора о коллективной безопасности содействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы". В организацию входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Страны направили своих "миротворцев" в страну. Власти уже задержали почти 8 тысяч человек.

10 января в Казахстане объявили общенациональный траур – по погибшим во время протестов, однако их точное число – неизвестно.

Штаты призвали власти Казахстана отменить приказ стрелять на поражение.

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