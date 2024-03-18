Запад должен это услышать: у Зеленского отреагировали на слова Путина о "санитарной зоне" в Украине

Глава Кремля заявил о намерении создать на оккупированных украинских территориях "санитарную зону". В Офисе президента объяснили, как следует понимать слова диктатора.

18 марта российская ЦИК сообщил о безоговорочной "победе" Путина на президентских выборах. После тот выступил с речью, в которой основной акцент сделал на войне с Украиной.

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Путин не остановится

Некоторые голоса на Западе призывают Украину "признать поражение" и "поднять белый флаг", мол, за для того, чтобы спасти людей от гибели. Отдельные политики в ЕС и НАТО, например Виктор Орбан, Реджеп Эрдоган и Роберто Фицо, считают, что Киев должен согласиться на мирные переговоры с Россией. В такие минуты каждый из них забывает о том, что давить по миру нужно на того, кто начал войну. А хочет ли Москва настоящих мирных переговоров? Ответ становится очевидным из "победной" речи Путина. В ней он посылает четкий сигнал того, что настроен продолжать агрессию против Украины до полного уничтожения ее государственности. А дальше – на прицеле жадного глаза кремлевского диктатора окажутся другие постсоветские государства.

Именно так в Украине восприняли слова Путина о намерении создать "санитарную зону" на оккупированных территориях. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии иностранным СМИ заявил, что высказывания россиянина были манифестом агрессии. Путин практически прямо сказал о том, что в дальнейшем она будет только обостряться.

: Владимир Путин во время выступления в своем избирательном штабе заявил, что создаст на территориях Украины так называемую "санитарную зону" , которую якобы "будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства". Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможности захвата Харьковщины для "защиты" приграничных территорий России.

В то же время в Кремле, лелея дальнейшие захватнические планы в отношении Украины, пытаются убедить мир в том, что мира якобы не хочет Киев, а Москва – открыта к диалогу. Для того, чтобы скрыть настоящие имперские амбиции, Путин, в частности, говорил неоднократно о готовности к переговорам. Несколько дней назад он заявил, что Россия согласится на них только на собственных условиях. Они предусматривают признание Украиной потерю оккупированных территорий, а также предоставление России "гарантий безопасности" от потенциальной "агрессии Киева".