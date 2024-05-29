Зачем Путин заявил о "нелегитимности" Зеленского: в ISW проанализировали слова главы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин грубо исказил украинскую Конституцию и наше законодательство, чтобы продвинуть информационную операцию Кремля, которая утверждала, что президент Украины Владимир Зеленский больше не является легитимным президентом Украины. Так, глава Кремля попытался выдать из себя знатока украинского законодательства.

Это отмечают аналитики Института изучения войны. Они рассказали, на кого именно направлены такие заявления Путина о "нелегитимности" Зеленского.

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Зачем Путин заявляет о "нелегитимности" Зеленского

Вероятно, Путин намеренно раздувает свои заявления такими тонкими юридическими тонкостями, чтобы создать впечатление, что он имеет образование в украинских правовых вопросах и имеет четкий голос в этом вопросе. Использование такого языка, вероятно, также имеет целью заставить слушателей поверить в ложные нарративы Путина без проверки фактов, поскольку юридический жаргон по своей сути плотный и непрозрачный,

– отмечается в отчете ISW.

При этом эксперты ISW подчеркивают, что на самом деле украинская Конституция и закон о военном положении являются не настолько непрозрачными, чтобы их не понял обычный читатель. Однако распространяемые Кремлем искажения в основном направлены на иностранную – преимущественно западную – аудиторию.

В Институте изучения войны также указывают на ошибки трактовки заявления Путина со стороны агентства Reuters, которое перефразировало заявление российского диктатора, но не указало на очевидные ошибки.

Reuters отметило, что Зеленский и союзники считали правильным не проводить выборы в военное время, не упоминая, что Конституция Украины запрещает их проведение в условиях военного положения, а само положение не может быть отменено, пока существует угроза Украине как государству, а Зеленский тем временем остается легитимным президентом Украины до вступления в должность его преемника.

Обвинения в "нелегитимности" Зеленского со стороны Путина и Лукашенко: кратко