У Зеленского ответили Путину на новые циничные заявления о "реальном мире"

На открытии "Примаковских чтений" в Москве зачитали послание российского диктатора к участникам форума, которое содержало очередные пропагандистские тезисы. Путин выразил надежду, что присутствующие уделят "должное внимание" его "новому предложению по мирному урегулированию", поскольку, мол, западные политики не пожелали должное изучить его.

По его словам, подобное предложение якобы реально предполагает остановку конфликта. В Офисе президента отреагировали на подобные заявления хозяина Кремля.

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Что говорят в ОП о заявлениях Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Путин публично повторяет, что "его предложения ведут к реальному миру, дипломатическому урегулированию кризиса".

Однако нет никакого кризиса, а есть развязанная страной-агрессором большая война с вполне конкретной оккупационной и геноцидной целью.

Любая взрослая дипломатия возможна только в адекватных переговорах, а для этого Россия должна вернуться к международному праву (что невозможно, если учесть качество нынешней российской элиты) и покинуть территорию другой страны (что возможно только в результате военного принуждения),

– объяснил он.

В частности, массовые доказанные военные преступления и масштабные разрушения инфраструктуры Украины требуют надлежащих и жестких юридических решений. Прежде всего в отношении авторов войны, среди которых Совбез России и соответственно собственно Путина.

Иначе, как отметил украинский чиновник, глобальная безопасность и глобальные правила будут окончательно убиты.

Более того, по словам Подоляка, любая фиксация "не проигрыша России" неизбежно приведет к следующим этапам войны. И российский диктатор однозначно это хорошо понимает.

Ему нужно время на дальнейшую милитаризацию, усиление глобального пропагандистского давления и дооформление агрессивного альянса из тех, кто готов к экспансиям на других территориях.

"Россия не предлагает никакого "мира", но настаивает на капитуляции Украины, несмотря на то что несет в этой войне огромные потери. Зачем сохранять "путинский режим", который ничего не сможет предложить завтра, кроме войн", – объяснил он.