Россия планирует восстановить поврежденный Крымский мост и готовит ответ на удары. Путин заверил, что транспортный переход носит исключительно гражданский характер и якобы не используется для перевозки военной техники.

Как сообщают российские СМИ, в Кремле планируют в ближайшее время отремонтировать поврежденные конструкции транспортного перехода через Керченский пролив.

Что именно сказал Путин об ударах по Крымскому мосту?

Глава государства выступил с открытыми угрозами относительно последствий атаки и заявил, что государство обязательно нанесет ответные удары.

При этом он отдельно пытался опровергнуть логистическое значение сооружения для обеспечения армии захватчиков.

Крымский мост – исключительно мирный объект, его не используют для перевозки военной техники,

– заявил Путин.

Отметим, что Генштаб ВСУ и Минобороны Украины сообщили о новой операции против Крымского моста. Силы обороны Украины использовали противокорабельные ракеты "Нептун" и другие средства поражения во время операции против Керченского моста. В результате серии ударов переправа получила значительные повреждения, а движение поездов ею остановили.