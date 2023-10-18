Провоцировать соседние страны: какова цель патрулирования МиГ-31К в акватории Черного моря

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что в Черном море будут патрулировать МиГ-31К – ракетоносители "Кинжалов". Россия придумала новый способ для ядерного шантажа относительно всего мира.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. Он заметил, что ракета "Кинжал" может обладать ядерным боезарядом.

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Новые провокации от России

Олег Жданов отметил, что во время патрулирования МиГ-31К в акватории Черного моря в Украине будут объявлять воздушную тревогу. Дело в том, что ракета "Кинжал" имеет дальность более тысячи километров.

Это также угроза странам-членам НАТО. Я даже не сомневаюсь, что Россия постарается облетать по границе воздушного пространства стран НАТО, особенно Румынии, Болгарии. Тем самым провоцировать Румынию и Болгарию для объявления воздушных тревог или включения средств ПВО,

– считает он.

По словам военного эксперта, МиГ-31К – это не патрульный самолет, а истребитель-перехватчик. Он не приспособлен для долгого пребывания в воздухе, потому россиянам будет проблемно организовать боевое дежурство в воздухе над Черным морем.

Жданов о патрулировании МиГ-31К: смотрите видео

Патрулирование МиГ-31К над Черным морем