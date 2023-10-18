Провоцировать соседние страны: какова цель патрулирования МиГ-31К в акватории Черного моря
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что в Черном море будут патрулировать МиГ-31К – ракетоносители "Кинжалов". Россия придумала новый способ для ядерного шантажа относительно всего мира.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. Он заметил, что ракета "Кинжал" может обладать ядерным боезарядом.
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Новые провокации от России
Олег Жданов отметил, что во время патрулирования МиГ-31К в акватории Черного моря в Украине будут объявлять воздушную тревогу. Дело в том, что ракета "Кинжал" имеет дальность более тысячи километров.
Это также угроза странам-членам НАТО. Я даже не сомневаюсь, что Россия постарается облетать по границе воздушного пространства стран НАТО, особенно Румынии, Болгарии. Тем самым провоцировать Румынию и Болгарию для объявления воздушных тревог или включения средств ПВО,
– считает он.
По словам военного эксперта, МиГ-31К – это не патрульный самолет, а истребитель-перехватчик. Он не приспособлен для долгого пребывания в воздухе, потому россиянам будет проблемно организовать боевое дежурство в воздухе над Черным морем.
Жданов о патрулировании МиГ-31К: смотрите видео
Патрулирование МиГ-31К над Черным морем
- Владимир Путин 18 октября заявил, что воздушно-космические силы России будут постоянно патрулировать пространство над Черным морем с помощью МиГ-31К. Истребитель-перехватчик будет вооружен дальнобойными ракетами "Кинжал".
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что заявление Путина о патрулировании МиГ-31К над акваторией Черного моря ничего не меняет для Украины. По его словам, учитывая характеристики аэробалистической ракеты "Кинжал", ее могут запускать по Украине как с северного, так и с восточного направления, а акватория Черного моря – еще одно направление. Авиация России все равно на ежедневной основе патрулирует там воздушное пространство.
- Заметим, что Кремль напугала новость о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. Путин назвал это решение "очередной ошибкой США", а также заверил, что якобы "Россия может сбивать эти ракеты".