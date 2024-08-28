Путин отказывается заниматься Курском, – Галлямов объяснил, как диктатор занижает ее значимость

За все время Курской операции российский диктатор Владимир Путин лишь несколько раз комментировал ситуацию. Он всячески пытается занизить ее значение.

Поэтому даже принципиально не меняет своего графика. Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Важно Операция в Курской области является рискованной, Украине нужны ATACMS, – AP

Что стремится продемонстрировать Путин

"Путин отказывается заниматься Курском. Он понимает, что если сейчас все бросить, это будет выглядеть как кризис. Поэтому, наоборот, пытается показать, что ничего сверхъестественного не происходит", – отметил Галлямов.

И поэтому Путин обсуждает Палестину с Махмудом Аббасом, Узбекистан с Мирзиевым Шавкатом, Южный Кавказ с Ильхамом Алиевым; проводит встречи с губернаторами; летит в Чечню и Северную Осетию.

В то же время о Курщине публично упоминал максимум 4 раза, половину из которых вскользь. Похожая ситуация с перемещением войск. Множество раз было подтверждено, что перебрасываются преимущественно срочники, от которых нет пользы.

Учитывая результат, ВСУ продолжают расширять плацдарм. В то же время Путин отказывается передислоцировать подготовленные части из Донецкой области. Таким образом диктатор демонстрирует, что Донбасс не менее важен, а, возможно, даже и больше, чем Курская область.

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Российские пропагандисты также пытаются занизить значимость Курской операции, и делают это прямо в своих телеграм-каналах. К примеру, пишут, мол, "захваченный населенный пункт не имеет стратегического значения".

Путин считает, что это лучший вариант с точки зрения поддержания его реноме, чтобы поражение не выглядело сокрушительным. Будто "это локальная схватка, но не более". Поэтому делает так, чтобы никто не подумал, что он проиграл битву с серьезными политическими последствиями,

– подчеркнул российский оппозиционный политтехнолог.