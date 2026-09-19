Путин шантажирует Запад войной с НАТО: Огрызко раскрыл, что стоит за этим

Глава Кремля пытается шантажировать западные страны угрозой глобального конфликта из-за возможного присутствия иностранных военных. Однако невербальное поведение диктатора и абсурдность его речей выдают глубокий страх перед неизбежным крахом.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что во время саммита БРИКС российский правитель отличился рядом маразматических заявлений. Он отметил, что восьмиминутная речь диктатора была лишена какой-либо логики и здравого смысла.

Эксперимент для Альянса

Глава Кремля в очередной раз манипулировал темами международного права и отказывался признавать субъектность нашего государства. Он прямо угрожал, что ввод войск Североатлантического альянса на украинскую территорию будет означать прямую войну с Россией.

Я бы сейчас из каждой страны НАТО прислал в Украину по три военнослужащих,

– сказал Владимир Огрызко.

Он пояснил, что в целом это составило бы около сотни человек, которых можно было бы разместить в разных регионах. Бывший министр иностранных дел убежден, что Москва никак бы не отреагировала на такой шаг, ведь сейчас она способна лишь запугивать мир.

Бывший министр иностранных дел о шантаже Путина: видео

Язык тела выдает страх

Особое внимание дипломат обратил на невербальное поведение российского правителя. Постоянные подергивания, неуверенные движения и путаница в словах ярко свидетельствуют о его глубоком внутреннем кризисе.

Это признак того, что ему дальше идти практически некуда,

– подчеркнул экс-министр.

Он добавил, что без прекращения агрессии хотя бы на каких-то приемлемых условиях диктатор неизбежно пойдет к катастрофе.

К слову, на саммите БРИКС поведение кремлевского диктатора откровенно раздражало других участников. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди оказывал на него давление с требованием прекратить боевые действия из-за глобальных проблем с продовольствием. Однако глава Кремля регулярно обвиняет украинские власти в срыве мирных переговоров. При этом он категорически отказывается прекращать удары по энергетике в преддверии зимы.