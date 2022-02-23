После них усилить государство-агрессор будет очень трудно. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян.

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"Он (Путин – 24 канал) запустил режим катастрофы для России, это переломный момент. Дальше в России нет шагов, как могли бы ее усилить стратегически. Могут быть только тактические победы", – подчеркнул Саакян.

Россия останется без союзников

По его словам, Россия сейчас становится еще более токсичной. Раньше она пыталась прятаться за определенными эвфемизмами и делать вид, что "их там нет". Однако ситуация изменилась.

Россия будет получать все тяготы от такой деятельности. Она останется наедине, без союзников. Даже страны, которые раньше могли играть роль друзей России, понимая все риски для себя, вынуждены артикулировать более жесткую позицию несогласия с Москвой. Олег Саакян Политолог

Саакян: Россия имеет только трофей

Он отметил, что Путину уже пришлось оправдываться, что он якобы не собирается восстанавливать Россию в имперских границах. Однако ситуация с Украиной показывает другое.

Союзников в России нет, у нее есть лишь ресурс – геополитический трофей, которым она может обмениваться, использовать, оттеснять нужные ресурсы,

– заметил политолог.

Кроме этого, внутри Россия начнет сыпаться милитарно. Ведь тяготы для россиян и российской политической, экономической элиты будут неоправданными.

"Он (Путин – 24 канал) будет воевать не с украинским государством, а с украинским обществом. У России есть все возможности развязать эту войну, однако выйти победительницей из нее она не имеет шансов", – добавил он.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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