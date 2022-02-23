Після них посилити державу-агресорку буде дуже важко. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян.

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"Він (Путін – 24 канал) запустив режим катастрофи для Росії, це переломний момент. Далі в Росії немає кроків, як могли б її посилити стратегічно. Можуть бути тільки тактичні перемоги", – наголосив Саакян.

Росія залишиться без союзників

За його словами, Росія зараз стає ще більш токсичною. Раніше вона намагалася ховатися за певними евфемізмами і вдавати, що "их там нет". Однак ситуація змінилася.

Росія отримуватиме всі тяготи від такої діяльності. Вона залишиться наодинці, без союзників. Навіть країни, які раніше могли грати роль друзів Росії, розуміючи всі ризики для себе, вимушені артикулювати більш жорстку позицію незгоди з Москвою. Олег Саакян Політолог

Саакян: Росія має тільки трофей

Він зауважив, що Путіну вже довелося виправдовуватися, що він нібито не збирається відновлювати Росію в імперських кордонах. Однак ситуація з Україною показує інше.

Союзників в Росії немає, в неї є лише ресурс – геополітичний трофей, яким вона може обмінюватися, використовувати, відтискати потрібні ресурси,

– зауважив політолог.

Окрім цього, всередині Росія почне сипатися мілітарно. Адже тяготи для росіян і російської політичної, економічної еліти будуть невиправданими.

"Він (Путін – 24 канал) воюватиме не з української державою, а з українським суспільством. В Росії є всі можливості розв'язати цю війну, однак вийти переможницею з неї вона не має шансів", – додав він.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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