Путін нахабно й маразматично вважає, що Україна створить ядерну ракету. Він цинічно заявив, що через це буде нібито "небезпека" для Росії.

До теми Путін заявив, що вступ України в НАТО є нібито "прямою загрозою Росії"

Прозвучали заяви про створення Україною власної ядерної зброї, і це пуста бравада,

– сказав очільник країни-окупантки.

Ба більше, він фантазує, що Україні купити ядерну зброю буцімто буде набагато простіше. Він зухвало наголосив у звичній риториці Росії, що ми нібито матимемо технологічну підтримку з-за кордону.

Продовжуючи свої маразматичні роздуми, Путін ще й сказав, що командувати нашими ЗСУ можуть напряму штаби НАТО.

Путін цинічно погрожував Україні

Під час свого звернення 21 лютого очільник Кремля зробив безліч безглуздих заяв щодо нашої держави. Зокрема, погрожував майданівцям, що "покарає".

Також Путін ганебно висловився і про декомунізацію в Україні. Він пригрозив, що Росія "готова показати, що таке декомунізація".

Це при тому, що бійці держави-агресорки впритул наблизилися до українських кордонів. Вони роблять різні провокації, маніпуляції та обстрілюють мирне населення.

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