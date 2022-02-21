Путін нахабно й маразматично вважає, що Україна створить ядерну ракету. Він цинічно заявив, що через це буде нібито "небезпека" для Росії.

До теми Путін заявив, що вступ України в НАТО є нібито "прямою загрозою Росії"

Прозвучали заяви про створення Україною власної ядерної зброї, і це пуста бравада,
– сказав очільник країни-окупантки.

Ба більше, він фантазує, що Україні купити ядерну зброю буцімто буде набагато простіше. Він зухвало наголосив у звичній риториці Росії, що ми нібито матимемо технологічну підтримку з-за кордону.

Продовжуючи свої маразматичні роздуми, Путін ще й сказав, що командувати нашими ЗСУ можуть напряму штаби НАТО.

Путін цинічно погрожував Україні

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