Путин таки отправил Поклонскую в Африку: стала послом в Кабо-Верде
Источник:"Интерфакс"
Колаборантка и "крымский прокурор" Наталья Поклонская стала послом России в Кабо-Верде. Соответствующее решение подписал президент России Владимир Путин.
Теперь уже экс-депутат Госдумы и колаборантка будет "набираться дипломатического опыта" в африканской стране. Сама Поклонская радуется новому назначению.
Интересно Сдали позиции: сторонники России на выборах в оккупированном Крыму – вне "большой политики"
Реакция Поклонская
Главная "крымский прокурор" отреагировала на указ Путина о назначении ее в Кабо-Верде. Поклонская считает эту должность признаком высокого доверия от российского президента.
Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной. Обещаю выполнять свой долг достойно и оправдать высокое доверие ко мне,
– заявила Поклонская.
В ближайшее время колаборантка Наталья Поклонская отправится в Африку, чтобы занять новую должность.
Островная страна Кабо-Верде: карта
Новое назначение Поклонской: главное
- О новом назначении Натальи Поклонская стало известно еще в конце августа 2021 года. Тогда в Госдуме России заявляли, что для этого готовы все необходимые документы.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на эту новость и заявил, что "испортит ей жизнь".
- Реакция Кремля не заставила себя ждать. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Поклонская является гражданкой России, поэтому Москва будет защищать ее.