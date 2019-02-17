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      Путин говорит глупости, это не по-человечески, – Кравчук

      137 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Первый украинский президент Леонид Кравчук считает, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет свести в ненависти украинский и российский народы, и эта ненависть уже существует. По его словам, поступать так нельзя. В то же время он отметил, что верит в мир между Киевом и Москвой.

      По словам политика, когда что-то говорит Путин, то он опирается на реальную силу, передает ZIK.

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      С моей точки зрения, он говорит глупости. Это не по-человечески. Он хочет свести в ненависти народы. Русских и украинцев. Она уже есть. Но разве можно так поступать? Бог видит все. Но это не значит, что мы должны так поступать,
      – отметил он.

      В то же время Леонид Кравчук отметил, что в России есть люди, которые понимают, что Путин неправ.

      "Вот есть известный политик Бурбулис, который подписал Беловежское соглашение вместе с Ельциным. Я с ним говорил. Говорил и с другими. Они все понимают. Они говорят, что не все так просто, но попытку надо делать", – убеждает первый президент.

      По словам политика, проблема заключается лишь в том, что мы знаем приблизительные условия, которые выставляют оккупантам на Донбассе, зато, какие условия выставляет Россия для Украины, мы не знаем.

      Кроме того, он отметил, что верит в мир на равных условиях.

      "Я верю, что мир возможен. Если мы все в это не поверим, то это трагедия. Каждый день мы включаем телевидение. Ежедневно – похороны. Некоторые телеканалы даже восхищаются этим. Показывают, как стреляют, убивают, расписывают детали. Но разве я могу с этим мириться и чувствовать себя спокойно, смотря на эту человеческую трагедию? И надо сделать все, что только можно, чтобы ее как-то остановить", – констатировал Леонид Кравчук.

      По мнению Леонида Кравчука, Владимир Путин вряд ли начнет полномасштабное наступление на Украину, ведь понимает, что не сможет удержать украинцев в повиновении, которые до последнего будут бороться за свою свободу. Кроме того, подчеркнул он, на такие шаги со стороны РФ сразу отреагирует Запад, а он имеет гораздо более мощные силы и оружие, чем Кремль.

      ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ГОВОРИЛ ПУТИН ОБ УКРАИНЕ:​
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      Теги: Новости Украины Леонид Кравчук Владимир Путин Новости России Украина – Россия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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