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      Путін каже дурниці, це не по-людськи, – Кравчук

      1633 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Перший український президент Леонід Кравчук вважає, що господар Кремля Володимир Путін хоче звести у ненависті український і російський народи, і ця ненависть уже існує. За його словами, чинити так не можна. Водночас він зауважив, що вірить у мир між Києвом і Москвою.

      За словами політика, коли щось каже Путін, то він спирається на реальну силу, передає ZIK

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      З моєї точки зору, він каже дурниці. Це не по-людськи. Він хоче звести у ненависті народи. Росіян і українців. Вона вже є. Але хіба можна так чинити? Бог бачить усе. Але це не означає, що ми маємо так чинити,
      – зауважив він.

      Водночас Леонід Кравчук зауважив, що у Росії є люди, які розуміють, що Путін – неправий.

      "От є відомий політик Бурбуліс, який підписав Біловезьку угоду разом з Єльциним. Я з ним говорив. Говорив і з іншими. Вони все розуміють. Вони кажуть, що не все так просто, але спробу треба робити", – переконує перший президент.

      За словами політика, проблема полягає лише в тому, що ми знаємо приблизні умови, які виставляють окупантам на Донбасі, натомість, які умови виставляє Росія для України, ми не знаємо.

      Крім того, він наголосив, що вірить у мир на рівних умовах.

      "Я вірю, що мир – можливий. Якщо ми всі у це не повіримо, то це трагедія. Щодня ми вмикаємо телебачення. Щодня – похорони. Деякі телеканали навіть захоплюються цим. Показують, як стріляють, убивають, розписують деталі. Але хіба я можу з цим миритися та почуватися спокійно, дивлячись на цю людську трагедію? Та треба зробити все, що тільки можна, щоби її якось зупинити", – констатував Леонід Кравчук.

      На думку Леоніда Кравчука, Володимир Путін навряд чи розпочне повномасштабний наступ на Україну, адже розуміє, що не зможе втримати українців у покорі, які до останнього будуть боротися за свою свободу. Окрім того, підкреслив він, на такі кроки з боку РФ одразу відреагує Захід, а він має значно потужніші сили та зброю, аніж Кремль.

      що останнім часом говорив путін про україну:
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Леонід Кравчук
      Джерело: 24 Канал
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