Путин и его ядерный арсенал: месседж главы Кремля к Западу в карикатуре

1 марта президент России Владимир Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы. Эта история получила продолжение.

В Белом доме спокойно напомнили главе Кремля, что оборона США не имеет равных, и не будет их и в дальнейшем.

Впоследствии, президент России Владимир Путин заявил, что Москва может прибегнуть к применению ядерного оружия по двум причинам – только в случае ядерной или любой другой атаки на Россию или ее союзников.

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Российский художник Сергей Елкин нарисовал на эту тему точную карикатуру, которую опубликовало издание DW в своем Facebook.

На рисунке изображен президент России Владимир Путин, который держит в руке рупор в виде ядерной ракеты. Через этот рупор он обращается к лидерам стран Запада.

"Вы нас не слушали? Теперь послушайте!" – говорится в описании картинки.

К слову, по мнению экс-заместителя главы Генштаба, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, если бы у президента России Владимира Путина действительно была ядерная ракета, о которой глава Кремля громко заявил 1 марта, он бы с Украиной не боролся.