14:28
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін і його ядерний арсенал: меседж глави Кремля до Заходу у карикатурі

3324 Читать новость на русском
Путін і його ядерний арсенал
Путін і його ядерний арсенал / zbroya.info

1 березня президент Росії Володимир Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи. Ця історія отримала продовження.

У Білому домі спокійно нагадали главі Кремля, що оборона США не має рівних, і не матиме їх і надалі.

Згодом, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може вдатися до застосування ядерної зброї з двох причин – тільки у випадку ядерної чи будь-якої атаки на Росію або її союзників.

Читайте також: Собчак облила Жириновського водою: історія отримала продовження у карикатурі

Російський художник Сергій Йолкін намалював на цю тему влучну карикатуру, яку опублікувало видання DW у своєму Facebook.

На малюнку зображено президента Росії Володимира Путіна, який тримає у руці рупор у вигляді ядерної ракети. Через цей рупор він звертається до лідерів країн Заходу.

"Ви нас не слухали? Тепер послухайте!" – йдеться в описі картинки.

До слова, на думку екс-заступника голови Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, якби у президента Росії Володимира Путіна дійсно була ядерна ракета, про яку глава Кремля голосно заявив 1 березня, він би з Україною не боровся.

Теги: Новини політики Ядерна безпека Зброя Володимир Путін Карикатура Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 831
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
563
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1663
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4304
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 3081
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук