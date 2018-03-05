Путін і його ядерний арсенал: меседж глави Кремля до Заходу у карикатурі

1 березня президент Росії Володимир Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи. Ця історія отримала продовження.

У Білому домі спокійно нагадали главі Кремля, що оборона США не має рівних, і не матиме їх і надалі.

Згодом, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може вдатися до застосування ядерної зброї з двох причин – тільки у випадку ядерної чи будь-якої атаки на Росію або її союзників.

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Російський художник Сергій Йолкін намалював на цю тему влучну карикатуру, яку опублікувало видання DW у своєму Facebook.

На малюнку зображено президента Росії Володимира Путіна, який тримає у руці рупор у вигляді ядерної ракети. Через цей рупор він звертається до лідерів країн Заходу.

"Ви нас не слухали? Тепер послухайте!" – йдеться в описі картинки.

До слова, на думку екс-заступника голови Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, якби у президента Росії Володимира Путіна дійсно була ядерна ракета, про яку глава Кремля голосно заявив 1 березня, він би з Україною не боровся.