Путин специально провоцирует Запад, – эксперт о скандале с Великобританией

Великобритании санкции против России нужно начинать с замораживание активов российских олигархов, а не высылки дипломатов. Это показатель, что Британия не хочет идти на ухудшение отношений с РФ.

Такое мнение сайту "24" высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По его убеждению скандал с Великобританией на Россию особо не повлияет. Если учесть, что теракт против экс-разведчика России совершен накануне выборов президента РФ.

Путин дал четко понять и своему электорату, и Западу, чего стоит. Жесткая позиция. И ультиматум Запада Кремль рассматривает, как минимум, скептически. Реакция Британии, кроме высылки дипломатов – принц Чарльз не поедет в Россию на Чемпионат мира по футболу. Это что, все? Рано или поздно количество дипломатов будет восстановлено. Это попытка Британии сохранить хорошую мину при плохой игре,

– считает Снегирев.

Более того, говорит эксперт, Россия специально провоцирует Запад, потому что знает: никакой реакции не будет. Наоборот это повышает авторитет Путина в середине России и на международной арене. Спецслужбы ликвидируют предателей, и за это, в лучшем случае, на Чемпионат не приедут представители королевской семьи.

"Санкции против России нужно начинать с замораживание активов российских олигархов. В Великобритании сосредоточено большинство капиталов, как в одной из самых стабильных стран. Абрамович владеет футбольным клубом "Челси", и не только он. И это был бы наиболее уязвимый момент влияния на Путина и его ближайшее окружение. Блокировка или ограничения бизнес-активности россиян в Британии. А Лондон только пообещал заморозить активы, если будут доказательства", – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом стани.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанной Россией боевой нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом.



В качестве наказания за отравление Скрипача, согласно которому "либо непосредственно, либо опосредованно" стоит Москва, 23 российских дипломата высылают из Великобритании. Мэй назвала это самой крупной односторонней высылкой за 30 лет.

Кто такой Сергей Скрипаль?

Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.