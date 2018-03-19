Путін спеціально провокує Захід, – експерт про скандал з Великобританією

Великобританії санкції проти Росії потрібно було починати із заморожування активів російських олігархів, а не висилки дипломатів. Це показник, що Британія не хоче йти на погіршення стосунків з РФ.

Таку думку сайту "24" висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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На його переконання скандал з Великобританією на Росію особливо не вплине. Якщо взяти до уваги, що теракт проти екс-розвідника Росії вчинений напередодні виборів президента РФ.

Путін дав чітко зрозуміти і своєму електорату, і Заходу, чого варто очікувати. Жорстка позиція. І ультиматум Заходу Кремль розглядає, як мінімум, скептично. Реакція Британії, крім вислання дипломатів – принц Чарльз не поїде в Росію на Чемпіонат світу з футболу. Це що, все? Рано чи пізно кількість дипломатів буде відновлена. Це намагання Британії зберегти гарну міну при поганій грі,

– вважає Снєгирьов.

Більше того, говорить експерт, Росія спеціально провокує Захід, тому що знає: ніякої реакції не буде. Навпаки це підвищує авторитет Путіна в середині Росії і на міжнародній арені. Спецслужби ліквідують зрадників, і за це, в кращому випадку, на Чемпіонат не приїдуть представники королівської родини.

"Санкції проти Росії потрібно було починати із заморожування активів російських олігархів. У Великобританії зосереджено більшість капіталів, як в одній з найбільш стабільних країн. Абрамович володіє футбольним клубом "Челсі", і не тільки він. І це був би найбільш вразливий момент впливу на Путіна і його найближче оточення. Блокування або обмеження бізнесової активності росіян у Британії. А Лондон тільки пообіцяв заморозити активи, якщо будуть докази", – наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом.

Як покарання за отруєння Скрипаля, за яким "або безпосередньо, або опосередковано" стоїть Москва, 23 російських дипломатів висилають із Великобританії. Мей назвала це найбільшою односторонньої висилкою за 30 років.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.