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      Путин свое не упустит, – адвокат Фейгин прокомментировал обмен пленными

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      Российский президент Владимир Путин делает все только для своей выгоды и всегда под давлением. Он ничего не делает добровольно, по гуманитарным соображениям.

      Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал Марк Фейгин, адвокат освобожденного из плена Романа Сущенко.

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      Отметим, что 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленные моряки, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, и 11 политзаключенных.

      Обмен пленными, который состоялся накануне - это результат, с одной стороны, давления на Путина, и с другого - он свое не упустит,
      - убежден правозащитник.

      Фейгин также добавил, что освобождение такого большого количества людей - 35 человек - это результат коллективных усилий. Хотя решающее слово со стороны Украины было за президентом Зеленским.

      Володимир Зеленський
      Зеленский встречал освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"

      "Я считаю, что работу адвокатов по политическим делам в РФ нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать. Адвокат часто выполняет не только функцию защиты, так как судов почти нет. Он в большей степени является помощником человека, попавшего в беду", - пояснил российский адвокат.

      По его словам, очень важно, чтобы в стороны защиты были те же убеждения, что и у подзащитного. Ведь тяжело защищать, например, украинского политзаключенного, если адвокат - сторонник "КрымНаша".

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?
      Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" 7 сентября, примерно в 14:00.

      На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.

      Хто повернувся з російського полону
      Кто вернулся из русского плена / Инфографика 24 канала

      Хто повернувся з російського полону
      Вернувшиеся из русского плена моряки/ Инфографика 24 канала

      Отметим, что в Зеленского уже рассказали, когда может произойти новый обмен пленными. Команда президента работает над тем, чтобы новый обмен состоялся еще до конца 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Обмен пленными Украина – Россия Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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