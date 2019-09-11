Путін своє не упустить, – адвокат Фейгін прокоментував обмін полоненими

Російський президент Володимир Путін робить все тільки для своєї вигоди і завжди під тиском. Він нічого не робить добровільно, з гуманітарних міркувань.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Марк Фейгін, адвокат звільненого з полону Романа Сущенка.

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Зазначимо, що 7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, та 11 політв'язнів.

Обмін полоненими, який відбувся напередодні – це результат, з одного боку, тиску на Путіна, та з іншого – він своє не упустить,

– переконаний правозахисник.

Фейгін також додав, що звільнення такої великої кількості людей – 35 осіб – це результат колективних зусиль. Хоча вирішальне слово зі сторони України було за президентом Зеленським.



Зеленський зустрічав звільнених з полону українців у "Борисполі"

"Я вважаю, що роботу адвокатів у політичних справах в РФ не можна ні применшувати, ні перебільшувати. Адвокат часто виконує не лише функцію захисту, тому що судів майже немає. Він більшою мірою є помічником людини, яка потрапила у біду", – пояснив російський адвокат.

За його словами, дуже важливо, щоб у сторони захисту були ті ж переконання, що й у підзахисного. Адже тяжко захищати, наприклад, українського політв'язня, якщо адвокат – прибічник "КримНаша".

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" 7 вересня, приблизно о 14:00.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



Хто повернувся з російського полону / Інфографіка 24 каналу



Моряки, які повернулися з російського полону / Інфографіка 24 каналу

Зазначимо, що у Зеленського вже розповіли, коли може відбутися новий обмін полоненими. Команда президента працює над тим, або новий обмін відбувся ще до кінця 2019 року.