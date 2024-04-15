Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, что нерешительность западных стран по отношению к России привела к более глобальным проблемам. Поэтому мир должен осознать, что без ликвидации реакционных режимов, действия которых ведут к глобальной катастрофе, жить дальше невозможно.
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У Запада нет плана в отношении Путина
В полной мере это касается и режима Владимира Путина. Россия сегодня, по мнению Гудкова, это главное мировое зло, а Иран – его продолжение. Поэтому существование подобных режимов тирании ведет мир к самоуничтожению, ведь эти тираны считают сохранение власти любой ценой главной целью своей жизни.
Если бы Путину "дали по морде" в Украине, не было бы никакой атаки Ирана по Израилю и напряжения на Ближнем Востоке. Тогда бы ХАМАС не атаковал Израиль, хуситы и Хезболла – не наглели, а Иран бы ничего не совершал. Нерешительность мира позволяет тираниям не только выживать, но и объединяться, угрожая всему миру,
– подчеркнул Гудков.
В то же время у западного мира нет стратегии в отношении тирании. По словам оппозиционного политика, народам в странах, где есть тиранический режим, нужно помочь отправить в историческое небытие тиранов. Именно это является основной целью предотвращения Третьей мировой войны.
Так же на Западе нет плана в отношении России и Путина. Если в начале полномасштабного вторжения в США заявляли, что главу Кремля нельзя оставлять у власти, то сейчас обсуждается вопрос о его возможном приглашении на саммит G20.
"Чего западные страны ждут от Путина, который является террористом и тем, кто ликвидирует украинских детей, наносит бомбовые и ракетные удары по Украине, на этом саммите – что он раскается? Тогда пусть приглашают туда лидеров Ирана, Талибана, ХАМАС. Если Путина действительно пригласят на G20 и он приедет, то еще и "объяснит", как Западу надо обращаться с Россией, потому что она может поступить еще и хуже", – отметил Геннадий Гудков.
Фактор России в атаке Ирана на Израиль
- В американском Институте изучения войны отмечают, что Иран совершил ночью 14 апреля массированную атаку аналогичную той, которую совершает Россия по территории Украины. Тегеран, так же как и Москва, использовал дроны-камикадзе и ракеты различных типов – крылатые и баллистические. Однако Иран не учел возможности системы ПВО Израиля, ведь ЦАХАЛ удалось ликвидировать 99% воздушных целей.
- Также нельзя исключать, что к атаке Ирана вероятно причастна Россия. Возможно Москва поделилась опытом с Тегераном по комбинированным атакам, которые она постоянно осуществляет по территории Украины.
- Кроме того, иранские пропагандисты пользуются опытом своих российских "коллег". Так, государственное телевидение Ирана демонстрировало видео якобы "поражения" целей в Израиле иранскими дронами. Однако западные журналисты выяснили, что это видео было снято два месяца назад во время пожара в Чили.