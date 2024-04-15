Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, что нерешительность западных стран по отношению к России привела к более глобальным проблемам. Поэтому мир должен осознать, что без ликвидации реакционных режимов, действия которых ведут к глобальной катастрофе, жить дальше невозможно.

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У Запада нет плана в отношении Путина

В полной мере это касается и режима Владимира Путина. Россия сегодня, по мнению Гудкова, это главное мировое зло, а Иран – его продолжение. Поэтому существование подобных режимов тирании ведет мир к самоуничтожению, ведь эти тираны считают сохранение власти любой ценой главной целью своей жизни.

Если бы Путину "дали по морде" в Украине, не было бы никакой атаки Ирана по Израилю и напряжения на Ближнем Востоке. Тогда бы ХАМАС не атаковал Израиль, хуситы и Хезболла – не наглели, а Иран бы ничего не совершал. Нерешительность мира позволяет тираниям не только выживать, но и объединяться, угрожая всему миру,

– подчеркнул Гудков.

В то же время у западного мира нет стратегии в отношении тирании. По словам оппозиционного политика, народам в странах, где есть тиранический режим, нужно помочь отправить в историческое небытие тиранов. Именно это является основной целью предотвращения Третьей мировой войны.

Так же на Западе нет плана в отношении России и Путина. Если в начале полномасштабного вторжения в США заявляли, что главу Кремля нельзя оставлять у власти, то сейчас обсуждается вопрос о его возможном приглашении на саммит G20.

"Чего западные страны ждут от Путина, который является террористом и тем, кто ликвидирует украинских детей, наносит бомбовые и ракетные удары по Украине, на этом саммите – что он раскается? Тогда пусть приглашают туда лидеров Ирана, Талибана, ХАМАС. Если Путина действительно пригласят на G20 и он приедет, то еще и "объяснит", как Западу надо обращаться с Россией, потому что она может поступить еще и хуже", – отметил Геннадий Гудков.

Обратите внимание! Возможное участие Путина в саммите G20, который состоится в ноябре 2024 года в Бразилии, прокомментировал Эммануэль Макрон. По его мнению, для приглашения главы Кремля на саммит требуется согласие всех других участников "Группы двадцати". Однако президент Франции считает, если приезд Путина на G20 может быть "полезным", то он "должен состояться". Госсекретарь США Энтони Блинкен также предположил, что приглашение Путина возможно, если члены G20 достигнут консенсуса по этому поводу.

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