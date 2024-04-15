Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що нерішучість західних країн щодо Росії призвела до глобальніших проблем. Саме тому світ має усвідомити, що без ліквідації реакційних режимів, дії яких ведуть до глобальної катастрофи, жити далі неможливо.

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Захід не має плану щодо Путіна

Повною мірою це стосується і режиму Владіміра Путіна. Росія сьогодні, на думку Гудкова, це головне світове зло, а Іран – його продовження. Тому існування подібних режимів тиранії веде світ до самознищення, адже ці тирани вважають збереження влади за будь-яку ціну головною метою свого життя.

Якби Путіну "дали по морді" в Україні, не було б ніякої атаки Ірану по Ізраїлю та напруження на Близькому Сході. Тоді б ХАМАС не атакував Ізраїль, хусити та Хезболла – не нахабніли, а Іран би нічого не вчиняв. Нерішучість світу дозволяє тираніям не тільки виживати, але й об'єднуватись, загрожуючи усьому світу,

– наголосив Гудков.

Водночас у західного світу немає стратегії щодо тиранії. За словами опозиційного політика, народам в країнах, де є тиранічний режим, потрібно допомогти відправити в історичне небуття тиранів. Саме це є основною метою запобігання Третьої світової війни.

Так само на Заході немає плану щодо Росії та Путіна. Якщо на початку повномасштабного вторгнення у США заявляли, що очільника Кремля не можна залишати при владі, то зараз обговорюється питання щодо його можливого запрошення на G20.

"Чого західні країни чекають від Путіна, який є терористом та тим, хто ліквідує українських дітей, завдає бомбових та ракетних ударів по Україні, на цьому саміті – що він розкається? Тоді нехай запрошують туди лідерів Ірану, Талібану, ХАМАС. Якщо Путіна дійсно запросять на G20 і він приїде туди, то ще й "пояснить", як Заходу треба поводитись з Росією, тому що вона може вчинити ще гірше", – зазначив Геннадій Гудков.

Зверніть увагу! Можливу участь Путіна у саміті G20, який відбудеться в листопаді 2024 року в Бразилії, прокоментував Еммануель Макрон. На його думку, для запрошення очільника Кремля на саміт потрібна згода всіх інших учасників "Групи двадцяти". Проте президент Франції вважає, якщо приїзд Путіна на G20 може бути "корисним", то він "повинен відбутися". Держсекретар США Ентоні Блінкен також припустив, що запрошення Путіна можливе, якщо члени G20 досягнуть консенсусу щодо цього.

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