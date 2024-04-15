Речника Армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер наголосив, що рішення щодо відповіді Ірану ухвалять 15 квітня. Або ж це може статися найближчим часом.

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Ізраїль готує відповідь Ірану на атаку

Лернер повідомив, що військові окреслили низку можливих відповідей на іранську ракетну атаку. Потенційна реакція Ізраїлю може варіюватися від задання удару до утримання від будь-яких військових дій. Ці варіанти охоплюють численні потенційні сценарії, як зазначив Лернер.

У заяві, оприлюдненій сьогодні прессекретарем ЦАХАЛ, було оголошено, що уряд Ізраїлю ухвалить рішення про додаткові заходи або сьогодні, 15 квітня, або найближчими днями.

Масштаби відповіді ще визначаються