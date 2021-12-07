"Путина не следует недооценивать": в ЦРУ высказались о возможности нападения России на Украину

Американские спецслужбы оценили возможность вторжения России в Украину. В ЦРУ отметили, что не стоит недооценивать главу Кремля Владимира Путина.

У разведывательных служб США пока нет уверенности в том, что Россия намерена осуществить вторжение в Украину.

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Однако следует принять во внимание, что российские вооруженные силы способны действовать очень радикально. Об этом сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Я бы никогда не стал недооценивать склонность президента Путина к риску в отношении Украины,

– сказал он.

По словам Бернса, на политику России в отношении Украины важно ответить сильным сочетанием сдерживания, а также возможностями дипломатии. В Пентагоне также поддерживают мнение, что обострения ситуации на границе Украины и России можно избежать, если привлечь дипломатию.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России в Украину. Среди них:

отсутствие паники в украинском обществе,

поддержка международных партнеров не только на словах, но и на деле.

Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов ближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.

Как Россия может напасть на Украину

О стягивании войск России к границе с Украиной сначала сообщили американские издания. Впоследствии это подтвердила и наша разведка. Алексей Резников рассказал, что у границ с Украиной уже находится ориентировочно 94 тысячи российских военных . Однако он не исключает, что впоследствии это количество может достичь 175 тысяч.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.

Атака, вероятно, будет предусматривать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь,

– отметил глава ГУР.

Нападение, которое планирует Кремль, может стать масштабнее любых действий российских войск, начиная с 2014 года.

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