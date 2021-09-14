Путина окружили больные коронавирусом: глава Кремля самоизолировался
Источник:"Коммерсантъ"
Владимир Путин сообщил, что самоизолируется. Причина – в окружении главы государства-агрессора много больных коронавирусом.
Российский президент продолжит выполнять свои обязанности и принимать участие в ранее запланированных мероприятиях, однако в режиме онлайн.
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Путин самоизолировался из-за COVID-19
Владимир Путин сообщил, что из-за выявленных случаев заболевания коронавируса в его окружении он должен в течение определенного периода соблюдать режим самоизоляции,
– говорится в сообщении.
Лидер страны-оккупанта рассказал о своем решении в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин вспоминал что-то про "свой карантин" еще накануне. Однако тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что про самоизоляцию глава государства сказал "образно".
К слову, у самого президента России COVID-19 не обнаружили. Его пресс-секретарь заверил, что политик "абсолютно здоров".
Коронавирус в России: что известно
- По состоянию на 14 сентября во России коронавирус подтвердили у 7 176 085 местных жителей, за последние сутки – в 17 837 человек. С начала эпидемии в стране умерли 194 249 больных, выздоровели – 6 418 033. Россия продолжает лидировать по количеству больных в мире.
- Ранее российские журналисты провели расследование, чтобы узнать истинное количество случаев коронавируса в стране. Выяснили, что информация в закрытом реестре Минздрава может быть в 5 раз больше, чем в официальной статистике.