Путина остро обозвали на шоу Соловьева: видео из прямого эфира

"Эксперты" острополитических ток-шоу в России остро обозвали своего диктатора Путина. В общем, российские пропагандисты готовят свое "население" к поражению.

На шоу Соловьева в России остро обозвали Путина, сообщает 24 Канал. А еще на этой же программе бились в истерике из-за слов Зеленского о Путине.

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Путин – хромая кобыла

На шоу Соловьева один из экспертов размышлял, что ждет Россию. Заговорился с тем, что назвал Путина – хромой кобылой.

К власти придет условный Навальный, Галкин. Этих гномов – огромный ряд запасных. У них вся конюшня. У нас одна хромая кобыла. Мы ее будем "той тово" пока она на этом ипподроме не выскочит,

– сказал россиянин.

Как отметили ведущие 24 Канала, в России Путина будут держать сколько нужно, пока он не дохрамает где-то. Диктатор живет в вакууме, вокруг него вакуум. Если и появляются какие-то люди, то это ФСОшники, потому что лица одни и те же. Левая рука не двигается. Наша кобыла хромает на левое копыто.

Путина остро обозвали на шоу Соловьева: смотрите видео

Пропагандисты готовят "население" к поражению

В общем, российские пропагандисты все чаще готовят свое "население" к поражению. Они уже говорят о том, что выход на границы 1991 года – это не поражение. Россию победить невозможно. Она победила, потому что денацифицировала, демилитаризировала Украину.

А еще один пропагандист Тигран Кеосаян точно знает, если произойдет Карибский кризис 2.0, Россия точно откроет ядерные шахты. Интересно, что даже ISW, Пентагон, Байден точно ничего не знают об использовании Россией ядерного оружия, а вот Кеосаян осведомлен во всем. Очередной цирк из страны "Шапито".

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