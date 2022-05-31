Путинская обслуга в истерике, – Яковенко о реакции России на новое вооружение для Украины
В Украину продолжает поступать оружие от наших европейских и американских партнеров, чтобы мощнее и эффективнее выбить россиян с территории Украины.
Реакция России на новое вооружение для Украины
Из-за этого страна-агрессор буквально в истерике. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Если говорить о путинской политической и медийной обслуге, то, конечно же, реакция довольно истеричная,
– заверил журналист.
Он добавил, что в этих кругах уже идут разговоры о том, что "ответные удары будут наносить по центрам принятия решений".
"Опять же, они угрожают их хиленьким кулачком Вашингтону, Лондону, Берлину и так далее", – добавил Яковенко.
Что касается самих россиян – им об этом мало что известно. Они и дальше живут своей жизнью и не чувствуют войны.
Полностью комментарий Яковенко: смотрите видео
Скабеева снова в "конвульсиях"
Более того, неуравновешенная пропагандистка Скабеева в своем эфире на российской помойке говорит о том, что так называемая "спецоперация в Украине" (а по факту – война) якобы закончилась и теперь якобы "началась третья мировая война".
Яковенко считает, что это "личные конвульсии" Скабеевой. Она и российская власть в принципе убеждены, что никакой Украины не существует как государства, поэтому Россия воюет с НАТО и США и фактически борется за мировое господство.
"Искать какие-то разногласия в российской информационной войне – нет смысла. Потому что там прежде всего проблема в их головах. Там нет никакой логики", – считает Яковенко.
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Новые поступления оружия в Украину: последние новости
- Украина 30 мая получила гаубицы Zuzana 2 от Словакии. Впервые на вооружении у соседней страны они появились в 2021 году. Оружие уже передали Украине. Дальность выстрела словацких гаубиц – 41 километр.
- Также вскоре Польша к нам отправит самоходные гаубицы AHS Krab, а от США Украина получит высокоточные ракеты MLRS.
- Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Украину уже привезли гаубицы САУ М109 калибра 155 миллиметров и противотанковые ракеты Harpoon. Чиновник отметил, что за это Киеву нужно благодарить сразу несколько стран, которые скооперировались, чтобы помочь нам.
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что то, когда украинские воины пойдут в контрнаступление, зависит от наших партнеров, ведь некоторые искусственно тормозят процесс предоставления оружия. Под этими "некоторыми" чиновник подразумевал Германию и Венгрию.