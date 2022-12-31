Наступает время расплаты, – политолог спрогнозировал развал путинской России

В Российской Федерации происходят определенные процессы. Для многих ключевых лиц наступает время расплаты, следствием чего может стать развал путинской России.

Об этом 24 Каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он отметил, что у России есть немало частных армий, с которыми готов воевать владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

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Что означает призыв Пригожина к раскулачиванию

Клочок отметил, что буквально несколько дней назад появилось видео, в котором Пригожин призывал к раскулачиванию. Он заявлял, что нужно забирать деньги у российских богачей, потому что не хватает средств на войну.

Это говорит о том, что сегодня Пригожин получил карт-бланш к ограблению людей, называющих себя бизнесменами России,

– заявил политолог.

По его словам, можно только вообразить, какими будут последствия подобных действий Пригожина. Ведь, вероятно, что те люди, у которых есть деньги, начнут нанимать себе охрану и обеспечивать собственные подразделения вооруженными формированиями.

Клочок отметил, что частная военная компания есть и у Шойгу. Так что можно только предположить, сколько в целом таких частных армий есть в России. И Пригожин готов с ними воевать. Следствием для него станет политическая смерть, вопрос только во времени и форме. Ведь с Пригожиным или с приближенными к нему людьми вполне может произойти какой-нибудь несчастный случай.

Клочок спрогнозировал развал путинской России: смотрите видео

Путинскую Россию ожидает развал

Он заявил, что у Кадырова несколько иная история. Судя по его риторике, глава Чечни не хочет дальше заниматься мобилизацией, поскольку понимает, что ситуация может резко пошатнуться так же, как было в Дагестане. Ведь протесты там стихли после того, как дагестанцов перестали мобилизовывать.

Дело в том, по его словам, что Кадырову пора заплатить по долгам, которые ему в свое время обеспечил Путин, поставив его фактически управлять Чечней, предоставив привилегии и возможность зарабатывать деньги.

Настает время расплаты, но к ней никто не готов,

– сказал Клочок.

По его словам, к этому не готов ни Кадыров, ни кто-либо другой, кто выполняет сейчас роль руководителя республики. Поэтому у данной истории будет интересное продолжение, а именно – развал путинской России. Это необратимый процесс, который завершится в 2023 году.

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