Про це 24 Каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він зауважив, що в Росії є чимало приватних армій, із якими готовий воювати власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.

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Що означає заклик Пригожина до розкуркулювання

Клочок зазначив, що буквально кілька днів тому з'явилося відео, в якому Пригожин закликав до розкуркулювання. Він заявляв, що потрібно забирати гроші у російських багатіїв, тому що бракує коштів на війну.

Це свідчить про те, що сьогодні Пригожин отримав карт-бланш до пограбування людей, які називають себе бізнесменами Росії,

– заявив політолог.

За його словами, можна лише уявити, якими будуть наслідки подібних дій Пригожина. Адже, ймовірно, що ті люди, які мають гроші, почнуть наймати собі охорону та забезпечувати власні підрозділи збройними формуваннями.

Клочок зауважив, що приватну військову компанію має і Шойгу. Тож можна лише припустити, скільки загалом таких приватних армій є в Росії. І Пригожин готовий із ними воювати. Наслідком для нього стане політична смерть, питання лише щодо часу та форми. Адже із Пригожиним або із наближеними до нього людьми цілком може статися якийсь нещасний випадок.

Клочок спрогнозував розвал путінської Росії: дивіться відео

На путінську Росію чекає розвал

Він заявив, що у Кадирова дещо інша історія. Судячи із його риторики, глава Чечні не хоче далі займатися мобілізацією, тому що розуміє, що ситуація може різко похитнутися так само, як було в Дагестані. Адже протести там стихли через те, що дагестанців припинили мобілізовувати.

Річ у тім, за його словами, що Кадирову настав час заплатити за боргами, які йому свого часу забезпечив Путін, поставивши його фактично керувати Чечнею, надавши привілеї та можливість заробляти гроші.

Настає час розплати, але до неї ніхто не готовий,

– сказав Клочок.

За його словами, до цього не готовий ні Кадиров, ні будь-хто інший, хто виконує зараз роль керівника республіки. Тому ця історія матиме цікаве продовження, а саме – розвал путінської Росії. Це незворотній процес, який завершиться у 2023 році.

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