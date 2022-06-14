Так, американские военные жалуются на политических бюрократов. Более того, в частных разговорах они называют имя того самого путинского агента – Джейка Салливана. Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский на стриме 24 канала с Романом Цымбалюком.
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Успешная работа путинского агента
Именно Салливан уверял Байдена, что тот должен потребовать от Зеленского соблюдать Минские договоренности. "Он вроде бы ушел в тень, однако действует. Что-то у уха (Байдена – 24 канал) нашептывает", – заметил эксперт.
К сожалению, все заявления о том, что США не будут отправлять солдат, не будут предоставлять артиллерийские установки – это сигналы, поощряющие Путина.
Недавно президент страны-агрессорки рассказывал о Петре I, который "не забирал, а возвращал". "Завтра он представит себя Улусом Джучи и потребует возвращения всех территорий Великой империи Чингисхана", – говорит публицист.
Он подчеркивает, что любое проявление слабости мероприятия будет еще больше поощрять имперские амбиции Путина.
Макрон цинично и нагло спекулирует членство Украины в ЕС, – Пионтковский
Военная помощь США: последние новости
- Ранее США решили передать Украине реактивные системы залпового огня MLRS . Эта система крайне необходима украинским защитникам, чтобы они могли защитить Донбасс.
- Джо Байден заявил, что Украина не будет поставлять ракетные системы большой дальности. В США обеспокоены тем, что ими Украина сможет ударить по России.
- Американский лидер заявил о новом пакете помощи, который предоставит Украине "новые возможности и передовое вооружение". В частности, речь идет о ракетной артиллерийской системе HIMARS с боеприпасами.
- В мае Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины.
- Однако решение о предоставлении помощи Украине блокировал сенатор Рэнд Пол, который тесно сотрудничал с экспрезидентом США Дональдом Трампом и имел связи с Россией. Ранее он блокировал принятие санкций США против строительства Северного потока-2.
- Уже 9 июня Украина получила первый транш по выделенной сумме. Отмечают, что миллиард долларов будет направлен на поддержку экономики страны в условиях войны.
- В США глубоко обеспокоены российской агрессией. Так, в Белом доме пообещали, что обеспечат Украину "всем необходимым", чтобы отразить нападение врага.
Пионтковский о Салливане: смотрите видео