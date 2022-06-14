Так, американские военные жалуются на политических бюрократов. Более того, в частных разговорах они называют имя того самого путинского агента – Джейка Салливана. Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский на стриме 24 канала с Романом Цымбалюком.

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Успешная работа путинского агента

Именно Салливан уверял Байдена, что тот должен потребовать от Зеленского соблюдать Минские договоренности. "Он вроде бы ушел в тень, однако действует. Что-то у уха (Байдена – 24 канал) нашептывает", – заметил эксперт.

К сожалению, все заявления о том, что США не будут отправлять солдат, не будут предоставлять артиллерийские установки – это сигналы, поощряющие Путина.

Недавно президент страны-агрессорки рассказывал о Петре I, который "не забирал, а возвращал". "Завтра он представит себя Улусом Джучи и потребует возвращения всех территорий Великой империи Чингисхана", – говорит публицист.

Он подчеркивает, что любое проявление слабости мероприятия будет еще больше поощрять имперские амбиции Путина.

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