Ба більше, у приватних розмовах американські військові називають ім'я того самого путінського агента – Джейка Саллівана. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.

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Успішна робота путінського агента

Саме Салліван запевняв Байдена, що той має вимагати від Зеленського виконувати Мінські домовленості. "Він буцім-то пішов в тінь, однак діє. Щось у вуха (Байдену – 24 канал) нашіптує", – зауважив експерт.

На жаль, усі заяви про те, що США не відправлятиме солдатів, не надаватиме артилерійські установки – це сигнали, які заохочують Путіна.

Нещодавно президент країни-агресорки розповідав про Петра I, який "не забирав, а повертав". "Завтра він уявить себе Улусом Джучі й вимагатиме повернення усіх територій Великої імперії Чингісхана", – говорить публіцист.

Він наголошує, що будь-який прояв слабкості заходу ще більше заохочуватиме імперські амбіції Путіна.

Піонтковський про Саллівана: дивіться відео