Сами же отказываются от демократии: журналист объяснил, чего боятся россияне

Режим диктатора Владимира Путина загнал россиян в тупик. Они самостоятельно делают шаги к пожизненному заключению в этой системе.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Цымбалюк – журналист-международник. По его словам, сейчас русский народ просто обречен на гибель.

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Демократия не для России

Роман Цымбалюк объяснил, что в мире много разных способов управления государствами. Как пример – успешные автократические режимы, где власть передается по наследству, прекрасно себя чувствующие монархии на Ближнем Востоке.

"Вопрос же здесь в чем? Сейчас российское общество, по-моему, в таком состоянии, что они настроены на самоубийство, то есть никто толком не знает, чего они хотят", – подчеркнул он.

По его мнению, у них нет четкого понимания войны и не знают ни ее цели, ни прогнозируемого конца.

Демократия – это такая вещь для России в современном виде, что очень опасна, потому что у них есть такое мнение, если все по-настоящему и настоящие выборы, то это может привести к тому, что многие регионы от России просто отсоединятся,

– сосредоточил внимание он

По словам Цымбалюка, россияне все понимают в очень зауженных позициях.

Роман Цымбалюк объяснил, почему Россия не может быть демократической страной: смотрите видео

У россиян нет права выбора

Журналист-международник отметил, что Россия – это тюрьма для народов, в которую они, собственно, хотят забрать Украину. Свидетельство тому – оккупированные украинские земли, на которых уничтожается наш народ.

В современном мире, когда они наступают под Бахмутом, честно говоря, мне кажется, что кроме пули, они не заслуживают ни чего, правда,

– объяснил он.

По его словам, в этом контексте рассуждать о демократии в контексте России странно и даже не интересно.

"Нам надо ставить вопрос немного по-другому: "Как так сделать, чтобы они с детства знали, если ты попробуешь оккупировать или уйти в Украину с оружием, тебя просто убьют? Над этим мы должны работать", – убежден Цымбалюк.

Он подчеркнул, что в настоящее время система ценностей и система власти у россиян ничего общего не имеет со здравым смыслом.

"Там демократией и не пахнет, и не будет пахнуть, хотя формально выборы проводятся", – метко подметил он.

Такая же история и в Беларуси, в которой выборы главы страны – только формальность.

Распад России: подробнее

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Россия теряет контроль внутри страны. А российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что русский диктатор все меньше контролирует даже войну.

Сам же диктатор раскрыл информацию о мифический план Запада разделить бывший СССР и Россию на касты. В ярких фантазиях Путина Запад хочет осуществить раздел России, чтобы контролировать ее.

Также военный преступник сетовал, что может исчезнуть такой этнос как русский народ в том виде, в каком есть сегодня.

Он расширил риторику о том, что если Россия проиграет в войне против Украины, то тогда РФ прекратит свое существование, в результате чего все россияне будут якобы порабощены.

В России состоялся онлайн-референдум по отделению сразу 5 регионов от состава РФ. Вероятно, что число тех областей, в которых возникнет желание навсегда покончить с путинским гнетом, может увеличиться.