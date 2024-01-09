Путину не нужны эти территории: военный обзор от Свитана

Силы обороны Украины выполняют правильные действия по защите Харькова, уничтожая ракетные пусковые установки в Белгородском районе. Путин не собирается прикрывать этот город, потому что ему на него абсолютно "плевать".

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что Белгород оказался под перекрестным огнем. В частности, 8 января во время обстрела Харькова в Белгороде также раздавались взрывы.

К теме На спасение есть считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атаковала Украину

Ситуация в Белгороде

Свитан отметил, что Путин работает в Белгороде в режиме "рязанского сахара". В свое время ФСБ в Рязани подорвала жилые дома, чтобы переложить ответственность на чеченцев, привести к власти Путина и начать чеченскую войну.

Россияне просто подставляют Белгород и белгородцы, прикрывая мирным городом установки С-300, которые обстреливают Харьков. Они расположены за Белгородом, севернее, в районе аэродрома. Россияне пытались развернуть там систему ПВО, но не эшелонированную, потому что это не Крымский мост,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Воздушные силы не отчитываются о сбитой баллистике

Как отметил летчик-инструктор, комментируя последний массированный обстрел Украины, ПВО удалось сбить 75% крылатых ракет и 100% Шахедов. Это стандартные показатели нашего государства. Также он объяснил, почему ПВО вроде бы не удалось сбить ни одной баллистической цели.

"Не все показывается по баллистическим ракетам. Россияне могут по обратной информации понять, где у нас стоят противобаллистические ЗРК. Если, например, отправили баллистику в сторону Кривого Рога, и там сбили ее, россияне могут понять, что там появился Patriot или SAMP-T", – подчеркнул военный эксперт.

Взрыв на российской железной дороге

В России также произошел взрыв на железной дороге, где находился поезд с цистернами с топливом. Россия – это огромная бензоколонка. Ее вывести из строя очень просто – достаточно покурить не в том месте. Похоже, что уничтожение цистерн с топливом это работа российских сил сопротивления.

Топливо – это кровь армии. Без топлива армия просто засыхает. Так можно уничтожить российскую армию, уничтожив все топливо в России. Ей просто не на чем будет двигаться. Представьте себе российского солдата, который будет ехать в атаку на велосипеде, это нонсенс,

– подчеркнул Свитан.

Взрывы в России: последние новости