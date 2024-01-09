Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що Бєлгород опинився під перехресним вогнем. Зокрема, 8 січня під час обстрілу Харкова в Бєлгороді також лунали вибухи.

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Ситуація в Бєлгороді

Світан зазначив, що Путін працює в Бєлгороді в режимі "рязанського цукру". Свого часу ФСБ у Рязані підірвала житлові будинки, щоб перекласти відповідальність на чеченців, привести до влади Путіна та розпочати чеченську війну.

Росіяни просто підставляють Бєлгород і бєлгородці, прикриваючи мирним містом установки С-300, які обстрілюють Харків. Вони розташовані за Бєлгородом, північніше, в районі аеродрому. Росіяни намагались розгорнути там систему ППО, але не ешелоновану, бо це ж не Кримський міст,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Повітряні сили не звітують про збиту балістику

Як зазначив льотчик-інструктор, коментуючи, останній масований обстріл України, ППО вдалось збити 75% крилатих ракет і 100% Шахедів. Це стандартні показники для нашої держави. Також він пояснив, чому ППО нібито не вдалось збити жодної балістичної цілі.

"Не все показується по балістичних ракетах. Росіяни можуть по зворотній інформації зрозуміти, де в нас стоять протибалістичні ЗРК. Якщо, наприклад, відправили балістику в бік Кривого Рогу, й там збили її, росіяни можуть зрозуміти, що там з'явився Patriot або SAMP-T", – наголосив військовий експерт.

Вибух на російській залізниці

У Росії також стався вибух на залізниці, де був потяг з цистернами з паливом. Росія – це величезна бензоколонка. Її вивести з ладу дуже просто – достатньо покурити не в тому місці. Схоже, що знищення цистерн із паливом, це робота російських сил спротиву.

Паливо – це кров армії. Без палива армія просто засихає. Так можна знищити російську армію, знищивши все паливо в Росії. Їй просто не буде на чому рухатись. Уявіть собі російського солдата, який буде їхати в атаку на велосипеді, це нонсенс,

– підкреслив Світан.

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