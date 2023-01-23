Для Путина война – это удобный способ управлять государством, – российский оппозиционер

Военные эксперты отмечают, что Россия готовится к затяжной войне. Она имеет еще определенные ресурсы для этого, а также переводит свою экономику на военные рельсы. Но Украине и союзникам нужно приложить усилия, чтобы у страны-агрессорки было меньше возможностей подготовиться к такой войне, а также меньше финансов, чтобы продолжать воевать.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его словам, затяжная война выгодна прежде всего главе Кремля Владимиру Путину.

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У Путина планы закрепиться в городах Украины

Оппозиционер считает, что Путину нужна война не такой интенсивности, как сейчас. У него есть планы закрепиться в нескольких городах Украины, а затем затянуть конфликт. Так он сможет добиться определенных целей:

во-первых, война истощает всех ее участников;

во-вторых, во время войны можно легко подавлять протесты внутри страны, расправляться с оппонентами, вводить цензуру.

"Это еще и очень удобный способ управлять государством", – считает Гудков.

Поддержка Путина снижается

По его мнению, единственная проблема, которая мешает Путину это сделать – россияне, которые уже очень устали от этой войны. Неважно по каким причинам: кто-то не поддерживал ее с самого начала, а кто-то был одурманен пропагандой.

Он имел бы поддержку у части граждан, если был "блицкриг" в Украине, был "за 3 дня взят Киев", не было бы потерь,

– предположил оппозиционный политик.

Однако, по его словам, когда гибнут люди, когда снижается уровень жизни внутри страны, поддержка потихоньку падает – это сейчас и происходит.

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Раскол "элит" приведет к политическим изменениям в России

Он отметил, что с одной стороны затягивание войны выгодно главе Кремля, а с другой это может привести к внутреннему политическому кризису, который может спровоцировать очень сильное недовольство внутри России.

"А в случае военного поражения такое недовольство станет топливом для политических перемен, если произойдет раскол "элит", – подчеркнул Дмитрий Гудков.

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