Путину придется говорить об Украине, – политтехнолог о встрече с Байденом

Владимир Путин уже 16 июня в Женеве встретится с Джо Байденом. Глава Кремля всегда заявлял, что якобы нет смысла обсуждать Крым и Донбасс, однако ему придется это делать.
Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тихенгаузен. Он отметил, что кроме ситуации в Украине Путина ждет еще ряд других вопросов от президента США.
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"Путин не хочет говорить о Крыме и Донбассе, но ему придется это делать на ближайшей встрече", – заверил Тизенгаузен.
Ультиматумов не будет, – политтехнолог
Тизенгаузен предположил, что больше всего президенты будут говорить о террористических актах, которые Россия осуществляла на территории стран НАТО.Важно! Говорится в том числе о взрывах на складах в Чехии. Расследователи установили, что к ним причастны агенты России, которые использовали паспорта с именами Руслан Боширов и Александр Петров.
"Однако Байден сказал, что хочет наладить отношения с Россией, а потому он не будет говорить ультиматумами. Весь мир понимает, что это бесполезно. Возможно, будут искать компромиссы", – отметил Тизенгаузен.
Политолог отметил, что Украина никак не может повлиять на встречу Путина с Байденом. Однако очень хорошо, что до этого события украинским представителям удалось поговорить с представителем Госдепа США Энтони Блинкеном.
О чем будут говорить Байден и Путин: смотрите видео
Встреча Байдена с Путиным: что известно
- Байден сам предложил Путину встретиться. Предложение прозвучало еще в апреле 2021 года.
- Лишь 25 мая стало известно, что встреча состоится 16 июня в третьей стране – Швейцарии.
- В Белом доме рассказали, что на встрече поднимут вопрос Украины, Беларуси и других важных событий.