Купаются в деньгах: почему Путину важно мнение народа

Владимир Путин у власти уже очень долго – более 25 лет. Настроения общества за время его правления были разными, однако свергнуть его диктатуру не удавалось.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что Путин понимает, что в любой момент его могут лишить власти. Внутреннее общественное мнение всегда является основным фактором, даже во время самой жестокой диктатуры.

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Политический кризис в России

По мнению Аббаса Галлямова, Владимир Путин чтобы решить внутриполитический кризис осуществляет серьезные внешнеполитические шаги.

Он считает, что аннексия Крыма была методом справиться с внутренними проблемами. Полномасштабное вторжение в Украину, вероятно, имело целью то же, ведь в России возникал новый общественный кризис.

Электоральный рейтинг Путина стремительно снижался. В 2015 году он составлял 75%, а в 2020 – 45%. Эту тенденцию было уже не остановить без каких-то радикальных действий, ведь Путину важно мнение народа,

– сказал Аббас Галлямов.

Расходы на сохранение власти

Политтехнолог отметил, что за все время у власти кремлевский диктатор тратит огромные деньги на пропаганду и подавление протестов, в частности финансируя силовиков.

Он бы не тратил такие средства, если бы не думал, что это важно. Путину нужны деньги на войну, но он продолжает ежегодно увеличивать бюджет для каналов с российской пропагандой. Они там купаются в деньгах,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

Он добавил, что длительное время стабильности создает впечатление, что с россиянами можно делать что угодно, но когда назревает бунт, то он так или иначе произойдет.