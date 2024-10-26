У Путина все пошло не так, россияне пытаются прикрыть проблему: сводка от Свитана

Саммит БРИКС, который состоялся в Казани, не оправдал надежд Путина. Участники встречи четко указали главе Кремля на его место.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил 24 Каналу, что Путин также нафантазировал успехи российской армии в Курской области.

Обратите внимание Российским пропагандистам прислали "инструкции" по освещению саммита БРИКС, – ISW

Путин опозорился на саммите БРИКС

Свитан напомнил, что в ночь на 26 октября россияне совершили комбинированную террористическую атаку на ряд городов Украины. В частности, оккупационные войска атаковали Киев "Шахедами", а по Днепру ударили баллистикой, в результате чего есть погибшие.

Значит, задача такая и стоит сейчас. Или у Путина все пошло не так по Казани: а там у него реальные проблемы – его практически спустили в унитаз все участники БРИКС,

– заявил полковник запаса.

А нам, подчеркнул он, нужно увеличивать плотность ПВО. Сами мы с этим не справимся, поэтому нужно обращаться к западным партнерам, чтобы они ускорили поставки обещанного. В то же время надо продолжать показывать им террористическую сущность Путина.

Безумные потери россиян на Курщине

Полковник запаса заметил, что потери россиян в Курской области примерно такие, какими должны быть за время интенсивных боев. Противник привлек там примерно 40 – 50 тысяч человек, поэтому треть из них Силы обороны отминусовали убитыми и ранеными.

Потери довольно впечатляющие даже для России, если смотреть чисто по выделенным силам и средствам на Курское направление,

– сказал Свитан.

По его словам, завышая количество украинских военных, которые якобы находятся на Курщине, россияне пытаются прикрыть свою проблему.

В то же время, подчеркнул он, Путин пытался показать участникам саммита БРИКС, что в Курской области есть "незначительные проблемы". Российский диктатор рассказал там сказки, что якобы "часть украинских войск взята в окружение".

Нет там окружения войск ВСУ, и не будет, резюмировал полковник запаса. На Курщине находятся хорошо скомплектованные украинские части под хорошим руководством. Россиянам не удалось положить нашу связь, поэтому управляемость войск там хорошая.